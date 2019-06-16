كاريلو: هدفنا الفوز ضد بوليفيا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الهلال والمنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، أندريه كاريلو أنه يطمح لتحقيق الفوز ضد بوليفيا والتأهل إلى الدور التالي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتعادل المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم سلبيًّا ضد فنزويلا، في أولى مبارياته ببطولة كوبا أمريكا 2019، ما يُزيد الضغط على اللاعبين قبل مباراة بوليفيا المقبلة.

وعلق نجم نادي الهلال على مباراة بوليفيا المقبلة قائلًا: “ما من ضغط موجود، بل حماس.. لقد قدمت الجماهير لمؤازرتنا، ولدينا رغبة كبيرة في الذهاب للفوز بالمباراة، والتأهل إلى منافسات الدور التالي”.

وتابع كاريلو قائلًا: “سنستمر بالأسلحة التي نمتلكها، لقد كان الفريق جيدًا هجوميًّا، ولكن يتوجب علينا خلق فرص تهديفية أكثر.. أعتقد أننا سنستمر في تقديم لعبنا، وسنعمل بشكل تكتيكي جيد”.

ويمتلك منتخب بيرو نقطة واحدة بالتساوي مع فنزويلا، خلف البرازيل متصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما تتذيل بوليفيا الترتيب بدون نقاط.