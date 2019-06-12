كاريلو يُحير جماهير الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

حيّر البيروفي أندريه كاريلو الجماهير بشأن وجهته المقبلة، حيث لازال الغموض يُحيط مستقبله سواء بالاستمرار في الهلال أو الانتقال إلى صفوف النصر.

وكان نادي الهلال قد نجح في ضم كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وتعمل الإدارة الهلالية على شراء عقد النجم البيروفي بشكل نهائي نظير 15 مليون يورو.

كاريلو .. بين الهلال والنصر

ويسعى نادي الهلال في استمرار كاريلو بصفوفه خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، فيما يطمح نادي النصر الحصول على خدمات اللاعب البيروفي في الميركاتو الصيفي.

وأكّد وكيل أعمال كاريلو في تصريحات صحافية أن اللاعب البيروفي تلقى عرضًا رسميًا من نادي النصر، في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو بنفيكا البرتغالي لبيعه لصاحب العرض المالي الأعلى.

ولم يحسم كاريلو موقفه حتى الآن في الموسم الجديد، ولكنه سبق وعبّر عن سعادته بالتواجد في نادي الهلال، مشيرًا إلى احتمالية عودته لصفوف بنفيكا مرة أخرى، إلا أن وسائل الإعلام البرتغالية تُؤكد أنه قد ينضم إلى العالمي.

حيرة الجماهير

وتُمني جماهير نادي الهلال النفس باستمرار كاريلو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد بعد ظهوره بمستوى مميز، أملًا في مواصلة التألق ومساهمته في قيادة الأزرق لإحراز البطولات.

على الجانب الآخر، أبدت جماهير النصر سعادتها بمفاوضات الإدارة مع كاريلو وتمنت انضمامه رسميًا، خاصة أنه سيكون بديلًا للنجم النيجيري أحمد موسى الذي خيب آمالهم، ولم يُقدم الأداء المنتظر.