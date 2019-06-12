كافاني يحبط مخطط نابولي

المواطن - مروة نبيل

أحبط نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الأوروغوياني إدينسون كافاني مخطط نادي نابولي الإيطالي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، أن المهاجم الأوروغوياني كافاني في طريقه لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، المُقرر أن ينتهي في صيف 2020.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المتألق كافاني يأمل في مساعدة باريس سان جيرمان على تحقيق التتويج بالبطولات الأوروبية، قبل أن يتخذ قراره باعتزال كرة القدم.

وكانت تقارير عالمية قد ربطت بين كافاني والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الموسم الجديد، خاصة أن النادي الإيطالي كان بوابة تألقه في الملاعب الأوروبية.

ولعب كافاني في صفوف نابولي الإيطالي خلال الفترة من 2010 حتى 2013، قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 64 مليون يورو.