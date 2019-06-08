كثافة مرورية على طريق السيل الكبير بسبب انقلاب شاحنة

كثافة مرورية على طريق السيل الكبير بسبب انقلاب شاحنة

2019/06/08
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

تسبب انقلاب شاحنة في كثافة مرورية على طريق السيل الكبير، قبل جسر الميقات باتجاه مكة المكرمة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.



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