كراني : درجة الحرارة على مشارف الـ 50 مئوية اليوم

المواطن - الرياض

توقّع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في الظل اليوم في القطاع الشرقي والمنطقة الغربية.

وقال كراني : فرصة التراكم الرعدي الممطر متوفرة على المدينة، منطقة تبوك، الحدود الشمالية، المصايف وجنوبًا حتى جازان، بينما الثيرمومترات الحرارية ستكون على موعد لتسجيل عظمى ما بين 46 إلى مشارف الـ 50 مئوية في الظل خاصة على القطاع الشرقي والغربية، داعيا إلى الاحتياط من الشمس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.