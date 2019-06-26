كعكي مشرفًا على الكرة في الاتحاد.. وبخيت رئيسًا تنفيذيًّا

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعه الأول، برئاسة أنمار الحائلي، وبحضور جميع أعضائه، وذلك بعد تزكيته لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

وتمكن مجلس إدارة نادي الاتحاد في بداية الاجتماع أن يوفق في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، ثم استعرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تصدرها توزيع المهام بين الأعضاء.

وقرر مجلس الإدارة إسناد الإشراف العام على كرة القدم، لنائب الرئيس أحمد كعكي، فيما سيتولى أحمد القطب الإشراف على الألعاب المختلفة، وتم إسناد ملف الاستثمار لعضو المجلس لؤي غلاييني.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد قرارًا بتعيين إبراهيم بخيت رئيسًا تنفيذيًّا للعميد، وتكليف ممدوح الحربي مديرًا ماليًّا، وقرر إعادة تشكيل لجنة مجلس الأمناء لمدرسة البراعم برئاسة حسن باروم وعضوية لؤي غلاييني.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مكون من عبدالوهاب عابد، فيصل التركي، وذلك من أجل دراسة اللائحة التنفيذية في نادي الاتحاد وإعداد الهيكل التنظيمي بما يتماشى مع اللائحة الأساسية للأندية.