كلمة أخيرة من هيئة الرياضة تحل الأزمة

المواطن - محمد سمعه

يقع على عاتق هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الفترة المقبلة، تحديد موعد انتخابات الأندية السعودية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قرّرت في وقت سابق إنهاء مرحلة تكليف الرؤساء في أندية الهلال والأهلي والنصر والشباب والاتحاد وعقد الانتخابات لاختيار رئيس جديد للأندية وأعضاء جدد لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة، حيث سيستمر وجودهم لمدة أربع سنوات.

الحل في يد هيئة الرياضة

وقال الإعلامي خالد الشنيف مُقدم برنامج كورة حول تأخر إعلان موعد انتخابات الأندية: لماذا لا تفصل هيئة الرياضة في موعد انتخابات الأندية السعودية؟

وفي السياق ذاته علّق الناقد الرياضي أحمد الشمراني قائلًا: ما نشاهده على أرض الواقع أنه لا يوجد استعداد لانتخابات الأندية السعودية التي تحتاج لمزيد من الوقت والمرحلة ضيقة جدًا.

أما الناقد الرياضي بندر الراشد فقال: انتخابات الأندية السعودية ضرورية، ولكن غالبية رؤساء الأندية المكلفين لا يرغبون بالاستمرار.

الأندية عانت بشكل واضح

وعانت بعض الأندية من نظام تكليف الرؤساء بإدارة أمور النادي بشكل مؤقت حيث لم ينجح هذا الأمر مع النادي الأهلي ونادي الهلال، حيث استقال ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي في ديسمبر الماضي وسبب هذا الأمر عدم استقرار إداري أدى لابتعاد الأهلي عن المنافسة في أي بطولة في موسم 2018-2019.

كذلك استقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال عقب الخسارة من التعاون بثنائية دون رد في الدوري بالإضافة لتوديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي على يد التعاون بخماسية نظيفة.

وسيكون الحل الأنسب هو تحرك هيئة الرياضة بصورة سريعة خلال الفترة المقبلة لتحديد موعد الانتخابات وضمان كسب الوقت المناسب للإعداد للموسم الجديد.

#بندر_الراشد:

انتخابات الأندية السعودية ضرورية ، ولكن غالبية رؤساء الأندية المكلفين لا يرغبون بالاستمرار #كورة_روتانا pic.twitter.com/Ba0inBBoxt — برنامج كورة (@korarotana) June 2, 2019

#أحمد_الشمراني:

ما نشاهده على أرض الواقع أنه لا يوجد استعداد لانتخابات الأندية السعودية التي تحتاج لمزيد من الوقت والمرحلة ضيقة جدًا #كورة_روتانا pic.twitter.com/jk6oyQusx5 — برنامج كورة (@korarotana) June 2, 2019