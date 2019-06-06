كل ما تودّ معرفته عن عرض WWE Super ShowDown

المواطن - مروة نبيل

كشف موقع WWE عن أبرز تفاصيل عرض Super ShowDown المُقرر إقامته في مدينة جدة، مساء يوم غد الجمعة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عرض WWE Super ShowDown المرتقب، والذي سيشهد مواجهة هي الأولى من نوعها بين أندرتيكر وجولدبيرغ.

ومن المُقرر أن ينطلق عرض WWE Super ShowDown عند الساعة التاسعة مساء، ولكن دخول الجماهير إلى ملعب الجوهرة سيكون في وقت مبكرًا، علمًا بأن عملية بيع التذاكر مستمرة حتى الآن عبر موقع شارك.

نزالات عرض WWE Super ShowDown

وأعلن WWE عن أبرز النزالات التي ستُقام في عرض Super ShowDown ومنها: جولدبيرغ ضد أندرتيكر، تريبل إتش أمام راندي أورتن، ومواجهة على لقب الإنتركونتننتال بين “ذا ديمون” فين بالور ضد أندرادي.

وسيكون هناك نزال باتل رويال الذي يضم 50 نجمًا، ونزال على لقب اليونفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، بالإضافة إلى نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون ودولف زيجلر.

ومن المُقرر أن يواجه برون سترومان النجم بوبي لاشلي في عرض WWE Super ShowDown، كما سيلعب شين ماكمان ضد رومان رينز، ولارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.