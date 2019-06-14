كم مدة دراسة الأهلية في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

يتوقّف صرف الدعم للمستفيدين في حساب المواطن على دراسة الأهلية للتأكد من توفّر شروط ومعايير الاستحقاق تمهيدًا لتقدير قيمة الدعم المستحق لكل أسرة.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُقدمها الأفراد ثم في مرحلة دراسة الأهلية يتمّ التأكد من صحة هذه البيانات والتحقق من تطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على سؤال حول مدة دراسة الأهلية بالقول : يتم التحقق من البيانات في موعد آخره يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ “10 ميلادي” سيتم دراسة أهليتك وإبلاغك بنتيجة الأهلية عن طريق حسابك عبر الدخول على ( دراسة الأهلية ) في دورة الأهلية للشهر الذي يلي تقديم البيانات.

ويتفاوت المبلغ الذي يحصل عليه الأسر من حساب المواطن بسبب تفاوت واختلاف الظروف المعيشية لكل أسرة خاصة فيما يتعلق بمجموع دخول الأفراد (رب الأسرة والتابعين بما فيهم راتب الزوجة) وعدد أفراد الأسرة والفئات العمرية لهم وغيرها من المعايير.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.