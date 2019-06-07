كهربا يثير الجدل حول اقترابه من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أثار المصري محمود عبد المنعم كهربا حالة من الجدل حول اقترابه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم المقبل.

ونشر نجم نادي الزمالك، كهربا صورة على “سناب شات”، مع عضو شرف نادي الاتحاد، عبدالله شرف الدين، مصحوبة بتعليق: “عيد مبارك مع الحبايب”.

وتفاعلت الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي مع صورة كهربا وعضو الشرف الاتحادي، وربط البعض بينها وبين رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك والعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين مجددًا.

وأكّدت تقارير صحافية أن كهربا قريبًا من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث تلقى عرضين الأول من نادي الشباب، والآخر من الاتحاد الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم وتقديم مستوى مميز.

وسبق أن احترف كهربا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، وصناعة 9 أهداف خلال 53 مباراة، وتُوج بلقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2018.