كوريا الجنوبية : ولي العهد وعد فأوفى

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، اليوم الأربعاء، ضمن زيارته الأولى لكوريا الجنوبية والتي تأتي قبل التوجُّه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

وعد ولي العهد

واستعرض مكتب مون العديد من التفاصيل التي دارت في الاجتماع بين الجانبين، حيث أكد أن ولي العهد وعد بالمساعدة في أي نقص محتمل في الوقود بسبب انقطاع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط على خلفية التوترات الحالية.

وقال مكتب مون بعد الاجتماع في البيت الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول، إن كلًا من ولي العهد والرئيس الكوري الجنوبي دعا إلى بذل جهود دولية لتأمين حركة التجارة العالمية في مضيق هرمز، خاصة بعد أن استهدفت إيران ناقلات النفط في الخليج العربي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتحصل كوريا الجنوبية على ما يزيد عن 70% من نفطها الخام من الشرق الأوسط وتتدفق معظم الإمدادات عبر المضيق، كما أن المملكة تعد أكبر مورد للنفط الخام لسيول.

مزيد من التعاون

ووقعت كوريا الجنوبية والمملكة اتفاقية تعاون اقتصادي بقيمة 8.3 مليار دولار، وقال مكتب مون إن الدولتين اتفقتا أيضًا على زيادة التبادلات في مختلف القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا والصناعة.

ومن جانبه، تعهد مون بدعم كوريا الجنوبية للسعي الوطني الذي تنتهجه المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم والسياحة.