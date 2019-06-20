كولومبيا ضد قطر .. أوسبينا يخطف الأضواء في كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

تألق حارس المرمى الكولمبي ديفيد أوسبينا بشكل لافت خلال مباراة كولومبيا ضد قطر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

أوسبينا يتألق في مباراة كولومبيا ضد قطر

وواصل حارس المرمى أوسبينا تألقه خلال مباريات كوبا أمريكا وخطف الأنظار من اللاعبين في مباراة كولومبيا ضد قطر بالأمس، ليُحقق رقماً قياسياً مميزاً في منافسات البطولة القارية.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أوسبينا حافظ على نظافة شباكه خلال 8 مواجهات من أصل 11 لقاء خاضه في بطولة كوبا أمريكا والتي كان آخرها مباراة كولومبيا ضد قطر بالأمس.

وعادل أوسبينا الرقم القياسي لأكثر حراس المرمى الكولومبيين حفاظًا على نظافة شباكه خلال مباريات بطولة كوبا أمريكا، والذي يملكه بيدرو أنطونيو زابي حيث لم تهتز شباكه خلال 8 مواجهات، ولكن أثناء مشاركته في 14 لقاء.

كولومبيا ضد قطر

وانتهت مباراة كولومبيا ضد قطر بفوز المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم في الوقت القاتل، حيث أهدر لاعبيه العديد من الفرص طوال اللقاء، قبل أن يُسجل دوفان زاباتا هدف الفوز في الدقيقة 85.

ويتألق المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم بشكل لافت في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث نجح في الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يحسم مباراة كولومبيا ضد قطر لصالحه.

وبعد مباراة كولومبيا ضد قطر بالجولة الثانية، أصبح أول المتأهلين إلى منافسات الدور التالي من بطولة كوبا أمريكا 2019 برصيد 6 نقاط.