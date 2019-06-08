كيف تنازل تشيلسي عن نجمه هازارد لصالح ريال مدريد؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بالأمس الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي ولمدة خمس سنوات.

الحلم يتحقق:

ونجح هازارد بعد حوالي 4 سنوات في تحقيق حلمه والانضمام إلى ريال مدريد، خاصة أن اللاعب البلجيكي كثيرًا ما صرّح في العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية أنه عاشق للريال ويود اللعب في صفوف النادي الملكي.

وذكرت شبكة البي بي سي البريطانية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل هازارد لصفوف فريق ريال مدريد مقابل الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر تقديم نادي ريال مدريد للاعب هازارد إلى وسائل الإعلام الإسبانية يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من يونيو الجاري.

ورحل هازارد عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف البلوز حيث انضم إلى تشيلسي في عام 2012 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.

أهداف حاسمة:

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات، كما سجل هازارد هدفين لمصلحة نادي تشيلسي في شباك فريق آرسنال الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الماضي.

وتوجه هازارد على الفور برسالة إلى جماهير تشيلسي عقب إعلان رحيله عن صفوف البلوز والانضمام لصفوف ريال مدريد حيث قال بأنه كان سعيدًا بكل لحظة قضاها في صفوف نادي تشيلسي وأضاف بأنه لن ينسى لحظات التتويج والتي فعلها مع تشيلسي.

سبق لإدين هازارد الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ولقبين في بطولة الدوري الأوروبي مع البلوز بجانب الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017- 2018.

وتألق هازارد مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ساهم في نيل منتخب بلجيكا للمركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر.

ومن المنتظر انضمام هازارد لتدريبات نادي ريال مدريد الإسباني في منتصف يونيو الجاري.