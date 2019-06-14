كيف ردت جماهير النصر على استبعاد حمد الله؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أمس الخميس عن استبعاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، من قائمة أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر لشعوره بأنه غير مرُحب به بين زملائه في المنتخب.

جماهير النصر ترد بقوة:

وعلى الفور اتجهت جماهير نادي النصر للدفاع عن مهاجم فريقها والذي تألق وأحرز 34 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

اتجه النصراويون لمهاجمة اللاعب فيصل فجر بعدما رفض إعطاء الكرة لـ حمد الله ليُسدد ركلة الجزاء في مباراة المغرب وجامبيا الودية والتي انتهت بفوز جامبيا بهدف.

انتقد النصراويون تصرف اللاعب فيصل فجر حيث قال أحد عشاق النصر: من حق حمد الله يزعل ويطلع من المنتخب، تخيل أنت لاعب كبير ومسجل 40 هدفًا بالموسم وبالأخير يجيك فيصل فجر ويلعب بالدوري الفرنسي في الدرجة الثانية، ولاعب وسط يشوت البلنتي سلامات، أنا قررت أشجع مصر.

وقال فهد مشجع نصراوي آخر: من يكون فيصل فجر عشان ينفذ ضربة الجزاء والهداف التاريخي موجود.

ويذكر أنّ تصريحًا قديمًا لـ حمد الله بعد مباراة النصر والوحدة والتي انتهت بفوز النصر برباعية دون رد في الدوري السعودي بشهر مارس الماضي، كان اللاعب رفض الحديث وقتها عن أسباب عدم انضمامه للمنتخب المغربي، مضيفًا أنه في السعودية للحديث عن نادي النصر فقط.