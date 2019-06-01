كيف يتصرف اتحاد القدم بعد إقصاء الأخضر الشاب؟

المواطن - محمد سمعه

ودع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، بطولة كأس العالم للشباب بالأمس، وذلك بعد الخسارة في الجولة الثالثة ضد منتخب بنما بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ولم ينجح الأخضر السعودي في تحقيق أي فوز خلال أول ثلاث جولات في مرحلة دور المجموعات، حيث خسر من منتخب فرنسا يوم السبت الماضي، وخسر كذلك من منتخب مالي في الجولة الثانية، وكانت الخسارة من منتخب بنما في الجولة الثالثة.

تفكيران أمام اتحاد القدم:

ويفكر اتحاد القدم حاليًّا إما في الاستغناء عن المدرب خالد العطوي بشكل نهائي وتعيين مدرب جديد للأخضر الشاب في المرحلة المقبلة، أو تجديد الثقة فيه استعدادًا لما هو مقبل من استحقاقات.

وكان المدرب خالد العطوي قاد منتخب السعودية تحت 19 عامًا للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا على حساب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن المدرب خالد العطوي قد لا يرغب في الاستمرار مع الأخضر خلال الفترة المقبلة، مما يعني أنه في حال تم رحيله فسيكون على اتحاد القدم إيجاد البديل الكفء لتدريب شباب الأخضر بشكل قوي استعدادًا لما هو مقبل.

جدير بالذكر أن الجماهير السعودية أبدت عدم رضاها على أداء الأخضر الشاب في مونديال بولندا، حيث أرجعت سبب الخروج من بطولة كأس العالم للمجاملات في اختيار قائمة الأخضر قبل انطلاق البطولة.