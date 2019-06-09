كيم يعدم مسؤولًا كبيرًا بسمك البيرانا على طريقة الجاسوس الذي أجبني!

المواطن - متابعة

نقلت صحيفة “الميرور” البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعدم جنرالًا بإلقائه في “حوض مليء بأحد أشرس أنواع الأسماك”.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن الصحيفة البريطانية، فإن الجنرال، الذي لم يذكر اسمه، اتُّهم بالتخطيط لانقلاب، لكن انتهى به المطاف للإعدام عبر طريقة جديدة.

وتزعم التقارير أن حوضًا ممتلئًا بسمك “البيرانا” العملاق، تم بناؤه داخل سكن كيم، أُلقي فيه الجنرال بعد قطع ذراعيه وجذعه بالسكاكين.

وبحسب المصادر، فإنه ليس الواضح ما إذا كان الجنرال قد قُتل على يد سمك البيرانا أم مات متأثرًا بجراحه أم غرق.

وقيل: إن الزعيم الكوري الشمالي استلهم هذه الطريقة من فيلم لجيمس بوند لعام 1977 “الجاسوس الذي أجبني”، حسبما جاء في التقرير.