كينيا تُنعش آمالها في التأهل بفوز مثير ضد تنزانيا

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب كينيا في إنعاش آماله من أجل التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد فوز مثير وصعب على حساب منتخب تنزانيا بثلاثية مقابل هدفين بالأمس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمرحلة دور المجموعات.

ملخص الشوط الأول

كان الشوط الأول من مباراة كينيا وتنزانيا مثيرًا بين الفريقين، حيث تمكّن منتخب تنزانيا من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وقاتل منتخب كينيا من أجل إحراز هدف التعادل، حتى نجح اللاعب ميكاييل أولونجا في إحراز الهدف الأول لكينيا بطريقة جميلة في الدقيقة الـ40 مستغلًا خطأ قاتلًا من حارس تنزانيا.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، تمكّن منتخب تنزانيا في الدقيقة الـ41 من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب مبوانا ساماتا بطريقة رائعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب تنزانيا على منتخب كينيا بهدفين مقابل هدف.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب كينيا هجماته بشراسة حيث تمكن الكينيون من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب جون أوييمبا في الدقيقة الثانية والستين لتُصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق تمكّن اللاعب ميكاييل أولونجا من إحراز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب كينيا في الدقيقة الـ80، لتنتهي المباراة بفوز كينيا بثلاثية مقابل هدفين.

أصبح رصيد منتخب كينيا بعد الفوز ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، أما منتخب تنزانيا فودع بطولة أمم إفريقيا في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.