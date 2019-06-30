لاعبو الهلال يواصلون الفحوصات الطبية

المواطن - مروة نبيل

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، الفحوصات الطبية الاعتيادية في مستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية للأزرق، استعدادًا لانطلاق في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجوم الزعيم أثناء خضوعهم للفحوصات الطبية، قبل مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، فجر يوم الثلاثاء.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى التدريبات الجماعية، يوم الجمعة الماضية، بعد انتهاء الإجازة الموسمية التي حصل عليها اللاعبون.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وستكون أولى مواجهات الهلال في الموسم الرياضي الجديد أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البطولة الآسيوية، في شهر أغسطس المقبل.