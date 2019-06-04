لاعب أبها يترك بصمته مع الترجي ويبهر الجماهير

المواطن - مروة نبيل

تألق سعد بقير المنضم حديثًا إلى صفوف أبها بشكل لافت في مباراته الأخيرة بقميص الترجي ضد شبيبة القيروان ضمن منافسات الدوري التونسي لكرة القدم.

وسجل سعد بقير هدفين في مباراة الترجي ضد شبيبة القيراون التي انتهت بفوز فريقه برباعية دون رد، ليخطف جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بلقب الدوري التونسي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق النجم الساحلي.

وأشادت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمستوى سعد بقير في منافسات الموسم الرياضي الحالي، مؤكدة أن الترجي سيُعاني لتعويضه بلاعب آخر.

ولعب سعد بقير صاحب الـ25 عامًا دورًا هامًا في تتويج الترجي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 و2019، والحصول على لقب الدوري التونسي للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى الفوز ببطولتي كأس تونس وكأس السوبر.

وكان نادي أبها الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلن رسميًا عن انضمام التونسي الدولي سعد بقير إلى صفوفه في الموسم الرياضي الجديد، لمدة عامين قادمين.