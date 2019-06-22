لجان الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى تلتقي بسفيري الأرجنتين وأوكرانيا

المواطن - الرياض

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي اجتماعًا مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، بمقر المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خاصةً البرلمانية منها.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية.

كما التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى الدكتور فايز بن عبد الله الشهري بمكتبه بمقر المجلس بالرياض سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لاسيما التعاون البرلماني.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.