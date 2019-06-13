لقطات تبين أضرار مطار أبها بعد مقذوف الموت الحوثي

المواطن - أبها

بينت صور نشرتها وكالة “واس” بعض الأضرار المادية التي وقعت في صالة مطار أبها وتسبب فيه المقذوف المعادي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس الثلاثاء، وسقط في صالة القدوم بالمطار الدولي.

وتسبب المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي في إصابة 26 مدنيًا من المسافرين، حيث لم تراعِ الميليشيا الإرهابية أن هذا المطار الدولي الحيوي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، لتطلق مقذوفها وكل همها هو إسقاط أكبر عدد من الضحايا دون مراعاة لقوانين دولية أو إنسانية.

وكشفت جولة صحيفة “المواطن” في مطار أبها أن حركة الرحلات الجوية تسير وفق الخطط المجدولة ولم تتأثر بالمحاولة الحوثية الآثمة لاستهداف المطار وترويع الآمنين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مطار أبها وهيئة الطيران المدني أن حالة الرحلات الجوية في المطار طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث الأثيم.

كما أعلن مستشفى عسير المركزي خروج كل المصابين الذين نقلوا إليها بعد تعرضهم لإصابات طفيفة نتيجة سقوط مقذوف حوثي على المطار.