لقطات تدشين 58 مشروعًا تنمويًا في حفر الباطن بتكلفة 4 مليارات ريال

المواطن - فواز الأسلمي - حفرالباطن

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، مشاريع تنموية بقيمة 4 مليارات ريال بمحافظة حفر الباطن، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمقر المحافظة.

وفور وصول أمير الشرقية مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن كلمة رحب فيها بأمير المنطقة ونائبه، مشيرًا إلى أن المشاريع التنموية لمحافظة حفر الباطن المزمع تدشينها أو وضع حجر الأساس لها هذا العام تجاوزت أكثر من أربعة مليارات ريال شملت تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، واستكمال سفلتة الطرق، وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتدشين بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية وافتتاح منفذ الرقعي الجديد وعدد من مشاريع القطاع الخاص.

وأضاف الأمير منصور بن محمد: أن طموحات مسؤولي وأهالي محافظة حفر الباطن لا حدود لها، كيف لا ونحن نستمدها من دعم القيادة الرشيدة وبمتابعة وحرص أمير المنطقة الشرقية ومتابعته للمتطلبات الرئيسية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سنكون على موعد لتدشين مشاريع نوعية في المستقبل القريب المتمثلة في مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة ليصبح مطارًا إقليميًا ووصولًا إلى استكمال مشاريع شركة المياه الوطنية من شبكات وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المدينة الصناعية.

وأشار إلى أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج من قبل الأمانة وبالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ومشروع المدينة الطبية، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي في المحافظة في جلب مشاريع الخدمات اللوجستية واعتمادها موقعًا لوجستيًا على خارطة هذا الوطن بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النقل ليتحقق الأمر، مستندين على توجيهات القيادة وحرص أمير المنطقة ونائبه ودعم الوزراء.

وعقب ذلك ألقى كلمة الأهالي عوض بن صالح السرور، حيث رحب بأمير الشرقية ونائبه اللذان يقفان على متابعة مشاريع المحافظة لتأخذ نصيبها التنموي مع التنمية المستدامة في المملكة، مشيدًا بمتابعة واهتمام محافظ حفر الباطن وتعزيز كل مبادرة تطويرية وترجمة توجيهات ولاة الأمر لإسعاد المواطن والمقيم ورعاية مصالحهم وربط الحراك التنموي بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030.

وبعدها استمع الحضور لقصيدة للشاعر خزام السهلي بهذه المناسبة، ثم ألقى وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم كلمة أكد فيها أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يؤكد الدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة العامة للجمارك وجميع القطاعات في المنفذ من لدن القيادة الرشيدة للوصول إلى إيجاد منافذ برية تليق بسمعة ومكانة المملكة، مشيرًا إلى أنها تعزز من اقتصاديات المملكة وتدعم رؤية 2030 لتصبح منصة لوجستية عالمية.

ولفت إلى أن متابعة إنجاز المشروع الكبير لمنفذ الرقعي الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين وسيمثل داعمًا مهمًا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت وذلك من خلال توفير كافة السبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

وتلا ذلك مشاهدة فيلم مرئي عن مشاريع محافظة حفر الباطن، وفلم أخر عن نظام إدارة الجودة إيزو 9001 ـ 2015.

ثم سلم أمير المنطقة الشرقية شهادة إيزو لمحافظ حفر الباطن كأول محافظة تحصل على تلك الشهادة بالمملكة.

كما رعى الأمير سعود بن نايف توقيع اتفاقيات ومذاكرات تفاهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما التقى أمير المنطقة الشرقية بأهالي ومشايخ المحافظة الذين قدموا للسلام عليه.

وفي نهاية الحفل قدمت لأمير الشرقية ونائبه هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم تناول والحضور العشاء المُعد بهذه المناسبة.



