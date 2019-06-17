لقطات لليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين في الرياض

المواطن - الرياض

أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعين لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع وحدة الحماية الاجتماعية، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، لمدة 3 أيام.

ويأتي هذا ضمن الشراكة المجتمعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بحضور عدد كبير من الأطباء والمراجعين في المستشفى.

وتضمنت الفعالية أركانًا تعريفية تحتوي على كتيبات ومنشورات، بالإضافة إلى هدايا تذكارية وشاشة تعريفية تحتوي على ما يخص التوعية عن هذا اليوم من الحقوق والواجبات والأنظمة واللوائح الخاصة بكبار السن.

يذكر أن هذه الفعالية تعد من ضمن جهود الوزارة للتأكيد على حقوق كبار السن والفئات الضعيفة في المجتمع.