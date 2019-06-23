لقطات وإشادة خلال فعالية المشي صحة في حديقة الحزم بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

دشن نائب رئيس لجنة التنشيط السياحي رئيس بلدية أحد رفيدة، محمد سالم الوادعي، أمس الأحد، فعالية “المشي صحة” التي نظمتها بلدية المحافظة بالتعاون مع فريق تآزر التطوعي، وذلك في حديقة الحزم بجوار مبنى البلدية.

وشارك في الفعالية عدد من مرتادي الحديقة وزائري المحافظة من المتنزهين والسياح الذين مارسوا رياضة المشي بحضور مؤسس فريق الهايكنج المهندس علي مبارك القحطاني.

وأبدى الحضور سعادتهم بما تم إنجازه وتوفيره لهم خلال هذه الفعالية، وأيضًا بزيارتهم لمحافظة أحد رفيدة والاستمتاع بالأجواء الصيفية، وما تحويه حديقة الحزم من ركن خاص ودائم للأسر المنتجة التي توفر جميع الأكلات والمشروبات لمرتادي الحديقة.