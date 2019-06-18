للمرة الثانية.. النصر دون مرشحين

المواطن - مروة نبيل

انتهت، مساء اليوم الثلاثاء، فترة الترشح الثانية التي حددتها الهيئة العامة للرياضة دون تقديم أي مرشح لرئاسة مجلس الإدارة، الأمر الذي أقلق جماهير العالمي.

ولم يتقدم أي مرشح خلال الفترة القانونية الأولى، قبل أن يتم فتح باب الترشح مجددًا، يوم الأحد الماضي وحتى مساء اليوم؛ ما يعني تحديد الهيئة العامة للرياضة لفترة ثالثة أملًا في تقدم أي مرشح.

وتنص اللائحة على أن رئيس الهيئة العامة للرياضة، يُكلف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في حال عدم التقدم بأي لائحة خلال الفترة الثالثة.

وكان سعود السويلم قد فاجأ الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.