لمحبي السفر.. 3 تعديلات غير مسبوقة للحصول على فيزا شنغن

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

استعرض موقع “شنغن فيزا إنفو” مجموعة من التغيرات الجديدة على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، والتي تُعد من بين الأكثر طلبًا في العالم خلال السنوات الأخيرة.

التغييرات التي طرأت على طريقة الحصول على فيزا شنغن شملت العديد من الجوانب، أبرزها زيادة الرسوم والمتطلبات الخاصة بالسماح للدول الأوروبية استيعاب أعداد الراغبين في السفر سواء من المهاجرين الشرعيين وغيرهم.

زيادة الرسوم

ووفقًا للقرارات التي تمّ اعتمادها في اجتماع لوزراء الداخلية والعدل بالاتحاد الأوروبي، فإنه تقرّر زيادة رسوم الحصول على تأشيرة شنغن لتصبح مقابل 80 يورو أي ما يعادل 90 دولاراً، وذلك بعد أن كانت 60 يورو فقط أي ما يقرب من 70 دولاراً، بواقع زيادة تجاوزت 30%.

تعديلات المواعيد

حسب التعديلات الجديدة، سيُسمح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل الرحلة، كما رأى الاتحاد الأوروبي أنه من الأفضل توفير نموذج الطلب إلكترونيًا.

وتقدم هذه التعديلات مزايا غير مسبوقة للمسافرين الذين يمتلكون سجلات جيدة على مستوى التأشيرة، وهو ما يمنحهم تسهيلات كثيرة في الحصول على تصاريح جديدة.

المهاجرين غير الشرعيين

قائمة التعديلات الجديدة تمنح قانون التأشيرات تعديلًا جديدًا يعزز التعاون بين الدول الأعضاء، وعددهم 26، وغير المنتمين لمنطقة شنغن، فيما يتعلق بقبول وإعادة تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وتمثل الهجرة غير الشرعية أزمة كبيرة للاتحاد الأوروبي، والذي يجتهد بشكل رئيسي من أجل إيجاد حلول جذرية لمنع تلك الظاهرة أو تقليلها.