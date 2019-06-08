لهذا السبب طلبت من الأطباء بتر ساقها!

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

اختارت أم بريطانية تدعى جين هدينجتون، أن تبتر ساقها بعد أن عانت آلام مبرحة في تلك المنطقة، إثر سقوط زجاجة من العطر؛ ما أدى إلى هذا الشعور القاسي.

وحسب صحيفة ذا صن البريطانية التي سلطت الضوء على الحالة الغريبة، فإن هدينجتون، التي تبلغ من العمر 43 عامًا، توسلت للجراحين لإزالة ساقها بعد عامين من الألم المتواصل من إصابة بدت طفيفة للغاية.

وحسب رواية المريضة، فإنها أسقطت بالخطأ زجاجة من العطر كانت في خزانة ملابسها أثناء البحث عن شيء ما، وفور اصطدامها بالقدم شعرت جين بوجع غير مُحتمل، الأمر الذي اعتقدت معه وجود كسر في الساق.

وقالت: “عندما تعرضت لذلك، بكيت من الألم، ورفعت قدمي لأتأمل الأمر وآلمني ذلك كثيرًا ولم أتمكن من إعادة تثبيتها مرة أخرى”.

وانتقلت الأم بعد ذلك إلى المستشفى وبعد إجراء الأشعة السينية والمسح لم تظهر عليها أي علامات لحدوث كسر أو إصابة، ومع ذلك كان الألم يزداد بمرور الوقت، واقترح طبيبها العام أن تكون حالتها هي “فيبروميالغيا”، وهي إحدى المتلازمات الخطيرة المعروفة بالألم.

ومع استمرار الألم، طلبت الأم البريطانية بتر ساقها، وهو القرار الذي كان بمثابة صدمة للعائلة، حيث تم إحالتها إلى أخصائي في فبراير 2017، وفي مايو من ذلك العام تم إجراء العملية بشكل فعلي، لتنهي معاناتها مع الألم.