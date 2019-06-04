لهذه الأسباب رفضت المملكة هؤلاء المصارعين في عرض WWE المقبل

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يغيب مجموعة من المصارعين المحترفين عن محفل WWE في المملكة، المنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة.

واختلفت أسباب غياب بعض المصارعين عن المحفل الذي ينتظره جمهور WWE، وذلك حسب تقارير “كولتاهوليك” عن الجولة المنتظرة في السعودية يوم 7 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن المملكة طلبت عدم اصطحاب سامي زين ذي الأصول السورية، بالإضافة إلى إليستر بلاك، والذي عُرف عنه حبه لرسم الوشوم الدينية فوق جسده.

ويُجهز اتحاد WWE للمصارعة الحرة سلسلة مختلفة من العروض القوية والضخمة خلال رحلته المقبلة في المملكة، والتي لن يكون في انتظارها الجمهور السعودي فحسب، ولكن كافة محبي تلك العروض من جميع أنحاء العالم.

WWE لم تتأخر عن فعل أي شيء يجعل من العرض المقبل لها في المملكة، والذي يعد الثالث ضمن الشراكة التي تستمر لعشر سنوات، محفلًا أسطوريًا لكل محبي مصارعة المحترفين، وذلك حسب موقع “سبورتس ويكي”.

وأشار الموقع المتخصص في الشأن الرياضي، إلى أن المحفل سيشمل منافسات “سوبر شو داون”، وهي المسابقة التي سيقيمها WWE في المملكة، إذانًا بعودة مجموعة ضخمة من نجومه المشهورين، على رأسهم جولدبرغ وأندر تيكر وبروك ليسنر إلى العروض مجددًا.