لوبيتيجي مدربًا لنادي إشبيلية رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني جولين لوبيتيجي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر نادي إشبيلية مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يعلن خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي لمدة 3 سنوات.

ويأتي تعاقد نادي إشبيلية مع جولين لوبيتيجي بعد مرور 7 أشهر على إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بسبب سوء النتائج.

وكان يتولى جولين لوبيتيجي تدريب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، قبل أن تتم إقالته قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2018، بتعاقد مع ريال مدريد، ولم يتولَّ أي منصب منذ رحيله عن تدريب المرينغي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية منافسات الدوري الإسباني في المركز الخامس برصيد 59 نقطة من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 16 لقاء، وخسارة مواجهة واحدة.