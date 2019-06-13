لوكا يوفيتش .. يُنقذ ريال مدريد في الوقت المناسب

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في الرابع من يونيو الجاري عن تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش من صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجاء تعاقد نادي ريال مدريد مع اللاعب لوكا يوفيتش وذلك لتحسين الأداء الهجومي للنادي الملكي عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف عام 2018 لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولم ينجح كريم بنزيمة في قيادة خط هجوم نادي ريال مدريد وتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، ليأتي لوكا يوفيتش بمثابة الأمل والفرصة الأخيرة للنادي الملكي.

وكان لوكا يوفيتش تألق مع نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ووصل مع فريقه السابق إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أمام نادي تشيلسي الإنجليزي.

معدلات تهديفية جيدة

وأحرز لوكا يوفيتش 25 هدفًا مع نادي إينتراخت فرانكفورت في كافة المسابقات، سواء كانت في الدوري الألماني أو في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويذكر أن لوكا يوفيتش تحدث عن شعوره بعد الانضمام لنادي ريال مدريد فقال: سعيد بالانضمام لـ ريال مدريد وبالطبع المدرب زين الدين زيدان هو من سيقرر من يكون في التشكيل الأساسي.

وأضاف لوكا يوفيتش: كريم بنزيمة يعد واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم وبالطبع أسعى دائمًا للتعلم منه.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد أنفق 60 مليون يورو وذلك للتعاقد مع لوكا يوفيتش لمدة ست سنوات من صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت.

الريال يضرب بقوة في سوق الانتقالات الصيفية

وبعد تعاقد ريال مدريد مع لوكا يوفيتش، أعلن النادي الملكي تعاقده مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة خمس سنوات بالإضافة لضم الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي لمدة ست سنوات.

وسبق للاعب لوكا يوفيتش اللعب في صفوف نادي النجم الأحمر الصربي وفريق بنفيكا البرتغالي قبل الانضمام منه لنادي إينتراخت فرانكفورت بصورة نهائية في عام 2019.