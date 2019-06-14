لويس سواريز: تمنيت الاختفاء من العالم بعد رباعية ليفربول

المواطن - محمد سمعه

علّق الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي الشهيرة، والتي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019 من دور نصف النهائي، وذلك بعد الفوز ذهابًا على ليفربول بثلاثية دون رد والخسارة من ليفربول في بريطانيا برباعية دون رد في مباراة العودة.

ونقلت شبكة FOX الإخبارية تصريحات لويس سواريز والذي قال: لقد كانت لحظة قاسية بالنسبة للاعبي برشلونة، ارتكبنا أخطاء قاتلة كلّفتنا الخروج من البطولة برباعية، وتمنيت حقيقة الاختفاء من العالم بعد هذه المباراة.

وأضاف لويس سواريز: لم أكن أتخيل أن يُهزم برشلونة بهذه الطريقة أمام ليفربول، لقد كنت حزينًا للغاية ولم أتحدث مع أطفالي ولم أكن أريد أي شيء.

ويذكر أن برشلونة منذ عام 2015 لم ينجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث هزم نادي يوفنتوس الإيطالي وقتها بثلاثية مقابل هدف في النهائي الشهير الذي أُقيم في مدينة برلين الألمانية.