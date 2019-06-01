ليفربول بطلًا لـ دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018- 2019، بعد الفوز على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثنائية دون رد في المباراة النهائية والتي أُقيمت أمس السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير من قبل فريق ليفربول، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى.

وواصل نادي ليفربول ضغطه أملًا في إحراز الهدف الثاني في الشوط الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بتقدم الليفر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وتوتنهام لم يظهر توتنهام بالقوة المطلوبة منه وذلك لإحراز الهدف الأول في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكير.

وواصل الريدز ضغطه القوي وصناعة الفرص الهجومية على شباك الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام لإضافة الهدف الثاني.

وأضاف اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة السابعة والثمانين، لتنتهي المباراة بفوز فريق ليفربول بثنائية دون رد.

ويذكر أن ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، حيث نال لقبه الخامس في عام 2005 على حساب نادي ميلان الإيطالي في النهائي الشهير والذي أُقيم في مدينة اسطنبول التركية.

جدير بالذكر أن ليفربول سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في شهر ديسمبر المقبل.