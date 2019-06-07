ليوناردو: لا يمكن مقارنة الدوري السعودي بأي بطولة عربية أخرى

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا، لاعب نادي النصر السابق، عن مدى إعجابه بقوة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم.

وقال ليوناردو بيريرا في تصريحات صحفية: لا يمكن مقارنة الدوري السعودي بأي بطولة عربية أخرى بسبب مستوى المحترفين المتواجدين بالدوري.

ويذكر أن ليوناردو بيريرا سبق له اللعب في صفوف نادي النصر على سبيل الإعارة من نادي الجزيرة الإماراتي في موسم 2017- 2018.

وفي السياق ذاته كان البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر تحدث عن الدوري السعودي قائلًا: “في السعودية أشعر أن كرة القدم ذات أجواء صحية، أيضًا هناك الكثير من التنافس بين الأندية، الجماهير يجلسون على مقربة من بعضهم دون حدوث أي مشاكل”.

وأضاف مدرب النصر قائلًا: “ذهبت إلى ملعب الهلال، المنافس، وتمّت معاملتي بشكل جيد واحترافي للغاية، ولا يتواجد هذا الأمر في الدوري البرتغالي”.

جدير بالذكر أن اللاعب ليوناردو يُعد حاليًّا حرًّا وبدون أي نادٍ بعد رحيله عن صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.