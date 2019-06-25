مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع طفيف

مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع طفيف

2019/06/26
الساعة 2:05 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” أمس الثلاثاء على ارتفاع طفيف.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسبًا بنسبة 0.08 بالمائة، ما يعادل 5.74 نقطة، ليصل عند مستوى 7422.43 نقطة.



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