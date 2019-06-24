ماجد عبدالله ردًا على تغريدته الأولى: لم أنتبه لاتصال منسق هيئة الرياضة

المواطن - محمد سمعه

كشف ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عن سبب عدم حضوره للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تلقيت اتصالًا عزيزًا من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، غمرني بمحبته وتقديره، وتفهّمت منه أنه تم الاتصال من قبل المنسق بهاتفي، ولكن لم أنتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم.

وأضاف ماجد عبدالله: أشكر الأمير عبد العزيز على اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني، ودعواتي للجميع بالتوفيق.

وقبل ثلاث ساعات من الآن كان ماجد عبدالله اندهش من عدم دعوته للقاء الرياضيين اليوم حيث قال في تغريدة أولى: كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه حفظه الله من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل، أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه.