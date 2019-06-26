ماجد عبدالله يُحيِّر الجماهير

المواطن - مروة نبيل

تسبب الأسطورة ماجد عبدالله في حدوث انقسام بين الجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لعدم تواجده خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للرياضيين، يوم الاثنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وبعض المسؤولين في الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وبعض الإعلاميين الرياضيين، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين القدامى.

ماجد عبدالله

وأثنى ماجد عبدالله على استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين، مؤكدًا أن هذا يدل على اهتمامه بالرياضة، الأمر الذي ساهم في تطورها خلال السنوات الماضية وفي المستقبل، ولكنه أبدى استغرابه لعدم دعوته في هذه المناسبة الغالية.

ولاقت تغريدة نجم نادي النصر السابق، ماجد عبدالله تعاطفًا كبيرًا من الجماهير بمختلف انتماءاتها عبر “تويتر”، حيث وصفه الجميع بأنه باللاعب الأسطورة الذي يستحق التكريم، وطالبوا الهيئة العامة للرياضة بتوضيح السبب وراء عدم دعوته.

ولم يمرّ كثير على تغريدة ماجدة عبدالله السابقة، وتم توضيح الأمر، حيث أكد أسطورة النصر أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتفهّم منه ما حدث.

وأضاف ماجد عبدالله في تغريدته: “تفهمت منه أنه تم الاتصال من قِبل المنسق بهاتفي لكن لم أنتبه للاتصال لعدم معرفتي بالرقم أشكر للأمير عبدالعزيز اتصاله وما وجدته من تقدير شخصي ومحبة أسعدتني ودعواتي بالتوفيق للجميع”.

كما حرص الأسطورة ماجد عبدالله على توجيه الشكر إلى وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، رجاء الله السلمي، على اتصاله واهتمامه بهذا الأمر، ما يدل على إدارته للأمور بشكل احترافي.

انقسام الجماهير

ورغم حالة التأييد الكبيرة من الجماهير للأسطورة ماجد عبدالله الذي غاب عن استقبال خادم الحرمين الشريفين، إلا أن البعض أكد أن نجم النصر السابق فهد الهريفي كان متواجدًا كممثل للعالمي.

وشددوا على أن ماجد عبدالله أسطورة وكان يستحق التواجد، ولكن النصر كان ممثلًا في لاعب آخر، لذلك لم يكن عليه أن يُبدي غضبه، وضربوا مثالاً بأسطورة الهلال سامي الجابر، حيث إنه لم يكن متواجدًا؛ ولم يعرب عن استياءه، خاصة أن لاعب الزعيم السابق صالح النعيمة كان حاضرًا.