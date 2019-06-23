ماذا تعرف عن مركز الإقامة المميزة ؟

المواطن - الرياض

كيان مستقل إدارياً ومالياً يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يعمل المركز على التنسيق مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، ويستقبل المركز طلبات الإقامة المميزة المستوفية للشروط ويدعم الراغبين في الحصول عليها.

ويقدم المركز خدمات إلكترونية متطورة من خلال تواصل مباشر مع المتعاملين من كل مكان.

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ اليوم، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويُقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.