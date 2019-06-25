ماذا تعرف عن نجاح الشمري وزير الدفاع العراقي الجديد؟

المواطن - متابعة

منح البرلمان العراقي، أمس الاثنين، الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، وخصوصاً حقيبتي الداخلية والدفاع، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد 8 أشهر على تكليف رئيس الوزراء.

ووافق البرلمان العراقي بالأمس، على تولي اللواء نجاح الشمري وزارة الدفاع، وياسين الياسري وزارة الداخلية، وفاروق الشواني العدل ضمن وزراء حكومة عادل عبد المهدي.

ويبلغ نجاح الشمري (52 عاماً)، وهو من مواليد بغداد عام 1967. وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية العسكرية عام 1987، كما حصل على درجة الماجستير في مجال التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني عام 2007.

شغل نجاح الشمري في عام 2003-2004 منصب لواء العمليات الخاصة، فيما شغل بين عامي 2004-2007 منصب قائد فرقة العمليات الخاصة. وعين في 2007-2009 نائباً لقائد قوات مكافحة الإرهاب.

وبين عامي 2011-2012 ترأس نجاح الشمري مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها، كما شغل نجاح الشمري أيضا منصب أمين سر المتابعة لوزارة الدفاع. وفي عام 2018، أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه.

وحصل وزير الدفاع العراق الجديد نجاح الشمري على الكثير من الدورات العسكرية والأمنية المتخصصة في بلاده ودول عربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

كما حضر نجاح الشمري مؤتمرات دولية، من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في السعودية عام 2005، والمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة عام 2006.