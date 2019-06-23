ماذا فعل حمدالله أثناء مباراة المغرب ضد ناميبيا؟

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر صورة جديدة له بشكل جديد، وذلك أثناء مباراة منتخب بلاده ضد ناميبيا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشر حمدالله عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام صورة جديدة له أثناء عطلته قائلًا عنها: شكل جديد لي.

ويبدو أن حمدالله لم يكن مهتمًّا بمتابعة مباراة المغرب ضد ناميبيا التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف دون ردّ.

وكانت مباراة المغرب وناميبيا أُقيمت على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية، حيث انطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

تحدّث المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن كواليس رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر عن معسكر أسود الأطلس قبل إقامة مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال المدرب الفرنسي قبل مباراة المغرب ضد ناميبيا: مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي قبل بداية البطولة أفضل من المغادرة أثناء البطولة، الأمر أثّر على لاعبي المنتخب المغربي لساعات فقط بعد حدوثه ولكن تم تجاوزه سريعًا.

ويُذكر أن عبدالرزاق حمدالله كان قرّر الرحيل عن معسكر المنتخب المغربي بعد الدخول في خلاف مع اللاعب فيصل فجر، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة المغرب ضد ناميبيا.