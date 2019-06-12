ماذا قال الرياضيون عن استهداف مطار أبها؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب الرياضيون والأندية السعودية عن استيائهم من المحاولة الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي، وعدم احترامهم القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف المدنيين، ووصفوا هذا التصرف بـ”العمل الجبان”.

وراهن الحوثيون ومَن يدعمهم في إيران على إمكانية تعطيل حركة الطيران في المطار أو ضرب البنية التحتية له لكن رهانهم خاب وباءت محاولتهم بالفشل، حيث إن الرحلات الجوية في المطار طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث الأثيم.

تضامن عبر تويتر

وتفاعل الرياضيون مع استهداف مطار أبها الدولي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وكتب رئيس النصر السابق، فيصل بن تركي: ” اللهم مَن أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، وردّ كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً”.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “استهداف مطار أبها عملٌ جبان.. لن يزيد هذا الوطن إلا تصميماً وقوة في مواجهة أعدائه.. حفظ الله وطننا من كيد الكائدين وأدامه عزيزاً شامخاً”.

وكتب رئيس نادي النصر السابق، سلمان المالك: “اللهم مَن أراد ببلاد الحرمين سوء فأشغله بنفسه، ورُدّ كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً”، وقال الكاتب الرياضي محمد البكيري: “اللهم احفظ مملكتي السعودية وعجل بضرب نظام الأفاعي المعممة في عقر دارها. عاجلاً غير آجل.. لينعم العالم بسلام”.

وعلّق الدولي السابق ولاعب الوحدة أسامة هوساوي على استهداف مطار أبها قائلًا: “اللهم احفظ بلادنا الغالية من كل شر، اللهم مَن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان”.

وتفاعل نائب رئيس لجنة المسابقات السابق، نعيم البكر مع هاشتاق مطار أبها وقال: “عمل إجرامي إرهابي يستهدف مطار أبها لن يزيد هذا الوطن إلا ثباتاً وأمناً ولن يزيد أعداءه إلا خسراناً وخزياً حفظك الله يا وطني وحفظ قيادتك وشعبك..”.

الأندية تتفاعل

وتمنّت حسابات الأندية السعودية على “تويتر” الاستقرار للبلاد، وقال نادي الاتحاد: “حفظ الله بلادنا، وردّ كيد الأعداء”، وكتب نادي الفيحاء: “رب اجعل هذا البلد آمناً”، فيما علق حساب نادي الشباب قائلًا: “ستبقى بلادنا أبد الدهر شامخةً وعصيةً على الإرهاب”.

وعلّق حساب نادي أبها قائلًا: “استهداف مطار أبها أمن الوطن … أمانة في عنق كل مواطن ومقيم.. . حفظ الله وطننا من كيد الكائدين”، وكتب نادي ضمك: “استهداف المدنيين من مواطنين ومقيمين من الأعمال الإرهابية غير الأخلاقية . وسيتم التعامل مع الميليشيا الحوثية منفذة هذه العملية وفق الأعراف والقانون الدولي”.