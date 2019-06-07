ماذا قال نجوم WWE عن عرض Super ShowDown؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب عدد من نجوم WWE عن سعادتهم بالتواجد في السعودية، والمشاركة في عرض Super ShowDown المُقرر إقامته، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وعلّق المصارع الأسطوري تريبل إتش على عرض Super ShowDown قائلًا: “المملكة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق المصارعة.. وهذا ما يزيد حماسنا للقدوم مرة تلو الأخرى وتقديم أفضل وأكبر العروض”.

وقال نجم WWE سيث رولنز في مقطع الفيديو الذي نشره حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”: “أتيت إلى السعودية في عرض سوبر شو داون جدة للدفاع عن لقبي الأغلى الذي حصلت عليه في عرض راسلمينيا”.

وأبدى النجم كوفي كينغستون سعادته لمشاهدة المواجهة التاريخية التي ستجمع أندرتيكر بالنجم جولدبيرغ، وقال: “متحمس للغاية لرؤية هذا النزال الذي يقام للمرة الأولى الليلة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

ومن جانبه، ظهر النجم موغو مرتديًا الزي السعودي خلال المؤتمر الصحافي، وأكد أن والده والكثير من أفراد عائلته يقيمون في المملكة.. وهذا ما جعله يسعد كثيرًا بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة وWWE.

نزالات Super ShowDown

ويشهد عرض Super ShowDown العديد من المواجهات القوية، ومنها: جولدبيرغ ضد أندرتيكر، تريبل إتش أمام راندي أورتن، ومواجهة على لقب الإنتركونتننتال بين “ذا ديمون” فين بالور ضد أندرادي.

وسيكون هناك نزال باتل رويال الذي يضم 50 نجمًا، ونزال على لقب اليونفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، بالإضافة إلى نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون ودولف زيجلر.

ومن المُقرر أن يواجه برون سترومان النجم بوبي لاشلي في عرض WWE Super ShowDown، كما سيلعب شين ماكمان ضد رومان رينز، ولارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.