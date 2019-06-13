ماذا قال هازارد بعد انضمامه لـ ريال مدريد؟

المواطن - محمد سمعه

تحدّث البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد عن شعوره بعد الانضمام لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات هازارد من المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام قائلًا: أهلًا بالجميع، لغتي الإسبانية ليست جيدة حاليًا، ولكن شكرًا لكم جميعًا ولرئيس ريال مدريد ولعائلتي، وبالطبع أنا متشوق للعب بقميص ريال مدريد وتحقيق مزيد من البطولات.

وأضاف هازارد: أريد الاستمتاع بهذه اللحظة شكرًا جزيلًا لكم.

ونجح هازارد بعد حوالي 4 سنوات في تحقيق حُلمه والانضمام إلى ريال مدريد، خاصة أن اللاعب البلجيكي كثيرًا ما صرّح في العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية أنه عاشق للريال ويودّ اللعب في صفوف النادي الملكي.

وذكرت شبكة البي بي سي البريطانية أن نادي تشيلسي وافق على رحيل هازارد لصفوف فريق ريال مدريد مقابل الحصول على 150 مليون جنيه إسترليني.

وسجل هازارد 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات، كما سجل هازارد هدفين لمصلحة نادي تشيلسي في شباك فريق أرسنال الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الماضي.

وتوجّه هازارد على الفور برسالة إلى جماهير تشيلسي عقب إعلان رحيله عن صفوف البلوز والانضمام لصفوف ريال مدريد حيث قال بأنه كان سعيدًا بكل لحظة قضاها في صفوف نادي تشيلسي وأضاف بأنه لن ينسى لحظات التتويج والتي فعلها مع تشيلسي.

سبق لإدين هازارد الفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي ولقبين في بطولة الدوري الأوروبي مع البلوز بجانب الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017- 2018.

وتألق هازارد مع المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ساهم في نيل منتخب بلجيكا للمركز الثالث في المونديال للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر.