ماكرون يطالب تركيا بوقف الأنشطة غير المشروعة في قبرص

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طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بوقف الأنشطة غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، قائلًا: إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة.

ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطًا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية باعتبارها جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.

ومتحدثًا عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا يوم الجمعة، قال ماكرون: ”الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفًا في هذا الأمر“.

ومن ناحية أخرى، جادل الرئيس الفرنسي بأن الإصلاحات في منطقة اليورو يجب أن تستمر بعد أن اتخذ وزراء المالية خطوات نحو توثيق التكامل بدون الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل شائكة متنازع عليها مثل ميزانية مشتركة للمنطقة.

وأضاف: هذه الخطوة الأولى ليست كافية، ويجب علينا أن نذهب إلى مدى أكبر بكثير.