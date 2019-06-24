مالي ضد موريتانيا .. النسور يتألقون برباعية ويخطفون الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة مالي ضد موريتانيا، التي أُقيمت على إستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز النسور برباعية مقابل هدف.

مالي ضد موريتانيا:

وبدأت مباراة مالي ضد موريتانيا بضغط شديد من لاعبي النسور، وتمكن عبدالله ديابي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 37 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز النجم المتألق موسى ماريجا تقدم النسور من ركلة جزاء في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة مالي ضد موريتانيا بتأخر منتخب “المرابطون” بهدفين دون رد.

انتفاضة النسور مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل آدما تراوري الهدف الثالث في مباراة مالي ضد موريتانيا في الدقيقة 55 بعدما راوغ أحد المدافعين، وأطلق تسديدة قوية بيسراه لتهز شباك حارس المرمى سليمان إبراهيم.

وضغط لاعبو منتخب “المرابطون” بحثًا عن تقليص الفارق، وتمكن لاعب فريق بلد الوليد الإسباني، الحسن العيد من هز شباك النسور في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، لتصبح نتيجة مباراة مالي ضد موريتانيا 3/1 لصالح المنتخب المالي.

ونجح آدما تراوري في تسجيل هدفه الثاني والرابع للنسور في الدقيقة 74، بعدما راوغ مدافع منتخب “المرابطون”، وسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة، لتنتهي مباراة مالي ضد موريتانيا بفوز النسور برباعية.

وبعد مباراة مالي ضد موريتانيا في الجولة الأولى، تصدر النسور ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 2019 برصيد 3 نقاط، ثم تونس وأنجولا برصيد نقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب “المرابطون” الترتيب بدون نقاط.