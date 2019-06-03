ماميتش يقترب من العودة إلى فريقه السابق
خلال منافسات الموسم المقبل

ماميتش يقترب من العودة إلى فريقه السابق

2019/06/03
الساعة 10:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن مدرب نادي الهلال السابق، زوران ماميتش، اقترب من العودة إلى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو زغرب الكرواتي.

وأوضحت صحيفة “net.hr” الكرواتية، اليوم الاثنين، أن ماميتش سيعود لتدريب دينامو زغرب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرغب في قيادة أي فريق في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة الكرواتية: “سيستعين زوران بمساعده السابق، إلى جانب دامير كرزنار اللاعب السابق في الفريق للتواجد على مقاعد البدلاء لمعاونته في الجهاز الفني”.

وكانت مجلس إدارة نادي الهلال قد أقال الكرواتي زوران ماميتش من منصبه، شهر إبريل الماضي، بعد خسارة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وتوديع كأس الملك من الدور نصف النهائي على يد التعاون.



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