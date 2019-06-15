مانشستر يونايتد يُحدد بديل بول بوغبا

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البلجيكي يوري تليمانس، لاعب نادي موناكو الفرنسي، وذلك في حال رحل اللاعب الفرنسي بول بوغبا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اسم بول بوغبا ارتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث يرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع بوغبا كسادس صفقة للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية: إن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد مُعجب بقدرات يوري تليمانس ويرغب في ضمه في حال رحل بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الصحفي البلجيكي كريستوف تريير قال: إن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع وكيل تليمانس للحديث عن انتقاله لصفوف الشياطين الحمر.

ويذكر أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سيتنافس مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع تليمانس في فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في شهر يونيو الجاري.