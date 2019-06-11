مانشستر يونايتد يُطارد نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنظاره على التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن إيفان راكيتيتش قدّم موسمًا مذهلًا مع برشلونة رغم خسارة لقب كأس ملك إسبانيا وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل راكيتيتش 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 54 مباراة بكافة المسابقات مع نادي برشلونة.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي مانشستر يونايتد تواصل مع مسؤولي نادي برشلونة لمعرفة السعر المطلوب من قبل البارشا وذلك للتفريط في راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن راكيتيتش انضم إلى صفوف فريق برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من صفوف نادي إشبيلية وتمكن راكيتيتش من الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني مع برشلونة.

وشارك راكيتيتش مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث نجح منتخب كرواتيا في تحقيق مركز الوصافة بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي.