ما هو مصير النصر في حال عدم تقدم مرشح للرئاسة؟

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث اليوم الثاني من فترة الأيام الثلاثة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرياضة من أجل فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر والدخول في انتخابات عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وكان سعود آل سويلم قد اعتذر عن الترشح لرئاسة النادي بجانب وجود نية لدى مجلس الإدارة الحالي بعدم الترشح والاكتفاء بما قدموه في فترة التكليف.

مصير النصر

وفي حال انتهى اليوم الثالث من الفترة الثانية للترشح لانتخابات النصر، ستتجه هيئة الرياضة لاتخاذ القرار الأنسب سواء بفتح فترة ثالثة للترشح أو تكليف مجلس إدارة جديد يقود نادي النصر في المرحلة المقبلة.

وكانت فترة الترشح الأولى لم تشهد تقدّم أي مرشح لرئاسة النادي أو الدخول في عضوية مجلس الإدارة، مما جعل هيئة الرياضة تُقرر فتح فترة ثانية من أجل الترشح لانتخابات النصر.

يبدو أن نادي النصر سيكون مقبلاً على أسلوب جديد وهو أسلوب أن مَن يترشح سيخدم النادي فقط دون البحث عن الكرسي، خاصة أن النصر حقق إنجازاً جيداً في الفترة الأخيرة ويودّ الجمهور النصراوي رؤية فريقه منافساً وحاصداً للبطولات في الموسم المقبل.

المسؤولية كبيرة

ويشعر أي شخص ينوي الترشح بالمسؤولية الكبرى والتي ستُلقى على عاتقه في حال تولى رئاسة النصر أو أصبح عضواً في مجلس الإدارة خاصة أن أي خطأ أو إخفاق سيؤدي به إلى الاستقالة أو الإقالة.

ويُذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن عبدالعزيز الجليل قد يترشح لرئاسة النصر في الانتخابات بعد اعتذار سعود آل سويلم عن الترشح لكن يبدو أن الجليل سيتراجع ويكتفي بما قدمه مع سعود آل سويلم في الموسم الماضي.

وكتب سعود آل سويلم عبر تويتر قائلاً: جماهير الوفاء كان موسماً استثنائياً بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعاً كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وتابع: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات بإذن الله.