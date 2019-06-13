ما هي خطة الاتحاد لتفادي كارثة الموسم الماضي؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الاتحاد إلى اختيار مجلس إدارته الجديد، وذلك لتحقيق الاستقرار الإداري المطلوب بحثًا عن وضع خطة الإعداد للموسم الجديد 2019-2020.

ويُعد أنمار الحائلي هو المرشح الوحيد حاليًا لرئاسة نادي الاتحاد بعدما أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد الحالي عدم ترشحه لرئاسة العميد لمدة 4 سنوات.

الخطة المثالية

وتضع إدارة نادي الاتحاد المقبلة خطة أمامها وذلك لتفادي الأخطاء الكارثية التي وقع فيها العميد في الموسم الماضي، حيث كاد الاتحاد يهبط لـ دوري الدرجة الأولى بعد الخسائر العديدة والتي تعرّض لها خلال مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

الخطة تتمثل في ضرورة الاستماع إلى مطالب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من أجل التعاقد مع الصفقات اللازمة، بجانب التركيز على تحديد اللاعبين الباقين والراحلين عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن أنمار الحائلي المرشح لرئاسة نادي الاتحاد سيُركز على إنفاق الأموال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد مع الصفقات المحلية القوية والمناسبة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وفي وقت سابق، كان اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نفى تمامًا وجود أي نية لديه للرحيل عن صفوف الاتحاد في صيف 2019.

وقرّر لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد المُكلّف عدم الترشح لرئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة مفضلًا الاكتفاء بالفترة والتي قضاها رئيسًا للنادي.

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019 ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.