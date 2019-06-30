مبابي يصدم برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي وجّه طلبًا لإدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مبابي طلب من إدارة سان جيرمان الفرنسي الإبقاء على البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق الباريسي الموسم المقبل، وعدم السماح بانتقاله إلى برشلونة.

وأوضحت “ماركا”، أن مبابي يرغب في اللعب وسط اللاعبين أصحاب الخبرات، بالإضافة إلى النجوم العالميين، من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، أملًا في التواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وشدّدت على أن طلب مبابي بالإبقاء على نيمار في صفوف سان جيرمان، لأنه يعلم أن قوة الفريق الباريسي ستتأثر كثيرًا برحيل النجم البرازيلي.

ومن المُتوقع أن تسعى إدارة باريس سان جيرمان الإبقاء على نيمار في الموسم الجديد، أو التعاقد مع لاعب مميز، أملًا في المنافسة على البطولات القارية.

وعلى عكس ما يتردد، يرتبط مبابي بعلاقة جيدة مع نيمار، وحرص على التواصل معه ودعمه بعدما تعرّض لإصابة قوية أبعدته عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا في البرازيل.